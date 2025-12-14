Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Castellanzese

© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 13:52MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis

Le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Castellanzese, sfida valida per la 16esima giornata del campionato di Serie D, Girone B. 

MILAN (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Zukic, Dutu, Karaca; Sala, Eletu, Branca; Domnitei, Asanji, Ibrahimovic. A disposizione: Bouyer,  Minotti, Borsani, Colombo, Hodzic, Ossola, Seedorf, Magrassi, Perera. Allenatore: Massimo Oddo

CASTELLANZESE: Dominioni, Gritti, Castelleetto,m Vernocchi, Merkaj, Lacchini, Rusconi, Tordini, Micheri, Boccadamo, Guerrisi. A disposizione: Poli, Rausa, Chessa, Colombo, Foglio, Giuliani, Oldani, Siraghi, Cirgliano. Allenatore: Ivan Del Prato

Arbitro: Luigi Scicolone sez. San Donà di Piave