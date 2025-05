Criscitiello: "Ibra che mette un Ds che non ha mai visto una partita di C. Il Milan in D falsa il campionato"

La prima stagione della storia del Milan Futuro si chiude con una dolorosa retrocessione al termine della doppia sfida PlayOut contro la SPAL. Il 2-0 subito questa sera relega i rossoneri ai dilettanti per la prossima stagione dopo un ingente investimento ad inizio anno per avviare il progetto. Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, commenta così su X:

"12 milioni spesi in C per retrocedere in D. Ibra che mette un Ds che non ha mai visto una partita di C. Ora la LND deve fare subito chiarezza perché il Milan in D falsa tutto il campionato. Un club con 300 milioni di fatturato non può competere con chi fattura 300 mila euro".