Depositato il contratto di Silvano Vos. L'olandese è a tutti gli effetti del Milan

vedi letture

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, è stato depositato in Lega Serie A il contratto di Silvano Vos, nuovo acquisto del Milan. 19 anni, il centrocampista arriva a titolo definitivo dall'Ajax. Ai lancieri 2.5 milioni di euro più altrettanti eventuali di bonus. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale.

Vos sarà aggregato inizialmente nel Milan Futuro. Nazionale olandese Under 19, vanta 17 presenze con la prima squadra dell'Ajax. In questa stagione non è mai stato impiegato dal nuovo allenatore, Francesco Farioli.