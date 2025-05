Designata la squadra arbitrale per SPAL-Milan Futuro

vedi letture

Il Milan Futuro arriva a giocarsi tutto in 90 minuti. I rossoneri sono attesi sabato sera alle ore 20 allo stadio "Paolo Mazza" in Ferrara per il ritorno dei playout di Serie C, girone B che si disputeranno contro i padroni di casa della SPAL. Sabato scorso la partita è finita 1-0 per la squadra rossonera di Oddo grazie al rigore di Mattia Sandri. Il Diavolo arriva dunque con questo piccolo vantaggio da conservare in uno stadio che sarà molto caldo e rappresenterà un ambiente molto ostico.

Designata la squadra arbitrale per la sfida di Ferrara, ricordando che per i playoff e playout di Serie C previsto l'ausilio del Var. A dirigere la gara sarà il signor Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta. Al Var siederanno Luigi Nasca e Maria Marotta. Di seguito si riporta la designazione completa:

Arbitro: Allegretta (Molfetta)

Assistenti: Santarossa (Pordenone) - Cesarano (Castellammare di Stabia)

IV Uomo: Andeng Tona Mbei (Cuneo)

VAR: Nasca (Bari)

AVAR: Marotta (Sapri)