Domani Milan Futuro recupera la 29^ giornata: a che ora si gioca

Domani Milan Futuro recupera la 29^ giornata: a che ora si gioca
Oggi alle 21:00MILAN FUTURO
di Francesco Finulli

Il Milan Futuro torna in campo domani. I rossoneri di Massimo Oddo, dopo essere scesi in campo poco prima di Pasqua nella sfida pareggiata contro il Villa Valle per 1-1, domani si ripetono al "Luciano Libico" di Grumello Del Monte dove alle ore 15 saranno ospitati dallla Real Calepina. Si tratta del recupero della 29^ giornata del campionato di Serie D, girone B

Attualmente il Milan Futuro si trova al quinto posto in classifica, a cinque lunghezze dal Chievo Verona che occupa la seconda posizione. Di seguito si riporta la classifica di Serie D:

Folgore Caratese 63
ChievoVerona 52
Leon 51
Casatese Merate 49
Milan Futuro 47*
Villa Valle 45
Scanzorosciate 45
Brusaporto 45
Oltrepò (-1) 45
Virtus CiseranoBergamo 41
Caldiero Terme 39
Castellanzese 36
Real Calepina 36*
Breno 33
Varesina 31
Pavia 31
Nuova Sondrio 24
Vogherese (-6) 11

*una partita in meno