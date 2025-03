Dove vedere Pineto-Milan Futuro in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Dopo il pareggio contro il Perugia, il Milan Futuro di Massimo Oddo scenderà nuovamente in campo questo pomeriggio per la 31esima giornata del Girone B di Serie C contro il Pineto. Settima contro ultima, partita dal risultato scontato secondo i pronostici ma che potrebbe invece regalare qualche sorpresa, anche perché si spera che i giovani rossoneri possano avere un sussulto d'orgolio che gli permetta quantomeno di recuperare posizioni in classifica e riapprodare in zona playout.

DOVE VEDERE PINETO-MILAN FUTURO

Data: martedì 11 marzo 2025

Ora: 18.30

Stadio: Mimmo Pavole a Alessandro Mariani

Diretta TV: Sky Sport

Web: MilanNews.it