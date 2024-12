Entella, mister Gallo: "Milan Futuro ha in rosa talenti che giocheranno ad altissimi livelli"

vedi letture

Mister Gallo presenta Milan Futuro-Entella.

“È l’ultima partita del 2024 ma anche la prosecuzione di un percorso che abbiamo iniziato a luglio. Dobbiamo continuare a essere presenti in tutto quello che facciamo col massimo impegno e la massima determinazione consapevoli che andiamo ad affrontare un avversario da prendere con le pinze.

Serve sempre avere rispetto per l’avversario ma quello che a me preme è che la mia squadra sappia quello che deve fare. Il Milan ha in rosa dei talenti che nel futuro giocheranno ad altissimi livelli. Dobbiamo far valere la nostra esperienza, consapevolezza e voglia di continuare a far bene.

La squadra sta bene, mancherà ancora Castelli che per fortuna sconta l’ultima giornata di squalifica e Tiritiello che per noi è un giocatore importante. Ci sono giocatori che hanno ampiamente dimostrato di poter giocare, ho qualche dubbio da sciogliere ma sono consapevole della forza di ogni singolo ragazzo.”