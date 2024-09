Francesco Camarda nella storia del Milan Futuro: è suo il primo gol in Serie C

È Francesco Camarda il primo marcatore della storia del Milan Futuro in Serie C. Il centravanti 16enne si è procurato un calcio di rigore, da lui stesso trasformato spiazzando il portiere. Rete del pareggio al 68' contro un Carpi che era passato in vantaggio al 17' con Zagnoni. Francesco Camarda, ricordiamo, aveva già segnato due reti col Milan Futuro, in Coppa Italia di Serie C nella sfida vinta contro il Novara.



MILAN FUTURO: Nava; Jimenez, Minotti, Bartesaghi, Bozzolan; Zeroli, Sandri; Cuenca, Hodzic, Traorè; Camarda. A disposizione: Mastrantonio, Colzani, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, Dutu, D’Alessio, Coubis, Fall, Magni, Sia, Gala, Turco, Vos. All. Bonera.

CARPI: Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli, Calanca; Forapani, Mandelli, Contiliano; Cortesi; Saporetti, Gerbi. A disposizione: Pezzolato, Lorenzi, Rossini, Verza, Zoboletti, Mazzali, Cecotti, Amayah, Figoli, Nardi, Sereni, Stanzani, Sall. All. Serpini.