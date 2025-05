Gautieri avvisa il Milan Futuro: "Serie D? Se non ti cali subito nella mentalità fai brutta figura"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con 'A Tutto C', programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, Carime Gautieri ha non solo analizzato i temi delle gare d'andata del secondo turno playoff di Serie C in programma domani, ma anche parlato del fallimento del progetto Milan Futuro con la retrocessione in Serie D della formazione di Massimo Oddo:

Chiudiamo con una domanda sulla Serie D. Il Milan prosegue il progetto seconda squadra nonostante la retrocessione. Quali difficoltà prevede per loro?

"Il calcio è sempre lo stesso, ma la Serie D è un campionato diverso. Trovi squadre aggressive, tanti campi difficili, giocatori che magari la mattina lavorano e il pomeriggio si allenano. Il Milan, per affrontare bene questa categoria, deve costruire una squadra pronta a battagliare. Non basta il nome. Penso che questa retrocessione possa servire da lezione: bisogna adattarsi al contesto, alla realtà della categoria. Se non ti cali subito nella mentalità della D, fai brutta figura".