Gazzetta: "E' Zeroli show. Che bel colpo il Milan Futuro, Perugia in crisi"

"E' Zeroli show. Che bel colpo il Milan Futuro, Perugia in crisi": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport in merito alla bella vittoria di ieri della squadra rossonera di Daniele Bonera che ha sconfitto 2-0 in trasferta gli umbri grazie alle reti di Alesi e capitan Zaroli, autore di un gol meraviglioso in rovesciata. Per il Diavolo è un successo importante che gli permette di lasciare l'ultimo posto in classifica del girone B della Serie C.

Questo il tabellino di Perugia-Milan 0-2:

PERUGIA - MILAN FUTURO 0-2

RETI: 18' Alesi, 27' Zeroli

PERUGIA (4-3-1-2): Gemello, Mezzoni, Viti (39' Sylla) Angella, Giraudo (84' Polizzi); Giunti, Bartolomei, Torrasi (39' Lisi); Di Maggio (84' Bacchin); Seghetti (67' Ricci), Montevago. A disp. Yimga, Albertoni, Leo, Matos, Palsson, Marconi, Agosti, Squarzoni, Plaia, Souaré. All. Alessandro Formisano.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Raveyre; Magni (52' D'Alessio), Zukic, Coubis, Bartesaghi (68' Omoregbe); Zeroli, Malaspina; Fall, Liberali (68' Hodzic), Alesi (52' Vos); Longo. A disp. Nava, Mastrantonio, Dutu, Sandri, Scotti, Bonomi. All. Daniele Bonera.

ARBITRO: Bei di Pordenone.

ASSISTENTI: Mambelli di Cesena e Cantatore di Molfetta.

IV UFFICIALE: Grieco di Ascoli Piceno.

NOTE: ammoniti Viti, Coubis, Longo, Montevago e Polizzi. Ammonito il tecnico Daniele Bonera. Espulsi il collaboratore tecnico di Milan Futuro, Valerio Brandi e il vice allenatore di Milan Futuro, Alessio Baresi. Recupero: primo tempo 2', secondo tempo 5'.