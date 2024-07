Ibrahimovic: "Prima squadra e Milan Futuro per noi saranno una sola squadra. Fonseca..."

Dalla sala conferenze del Centro Sportivo di Milanello ha preso la parola Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossonero, per presentare il Milan Futuro, la squadra U23 del Diavolo che disputerà il campionato di Serie C, nel girone B, a partire da questa stagione. Oggi Ibra ha accompagnato Daniele Bonera, allenatore della formazione U23, e ha presentato e illustrato gli obiettivi del progetto davanti ai giornalisti. Di seguito ecco alcune delle sue dichiarazioni.

La presentazione di Zlatan Ibrahimovic: "Come sapete, abbiamo ufficialmente annunciato il Milan Futuro. È una iniziativa che prendiamo perché vogliamo che i talenti abbiano una possibilità di entrare in Prima Squadra e con il sistema della Primavera, secondo la mia esperienza, c'è troppa distanza. Quando sei giovane, entri in Primavera a 16-17-18 anni e si va troppo veloce con il salto in Prima Squadra: sei debole fisicamente e senza esperienza. Col Milan Futuro avranno più tempo di crescere, si gioca contro gli adulti ed è un altro livello in Serie C. C'è una grande differenza tra Primavera e Prima Squadra. Nel Milan Futuro giocheranno contro gli adulti, che è molto più difficile. Per noi è una cosa nuova, dobbiamo trovare un equilibrio, ma siamo organizzati, preparato, stiamo facendo tutto ed è tutto sotto controllo. Con questa iniziativa vogliamo dimostrare che crediamo nei nostri talenti dandogli una possibilità di entrare in Prima Squadra. Per me e per il Milan il giovane è importante. Milan Futuro e Prima Squadra per noi saranno una sola squadra: tutto ciò che Fonseca farà in Prima Squadra lo farà anche Bonera. Sarà come un copia incolla: la stessa filosofia tra Prima Squadra e Futuro. Ci saranno anche allenamenti individuali. Spostiamo la Primavera al Vismara per allenarsi ancora di più, stando lontano dalla Prima Squadra perché, a quella età, devi ancora crescere. Milan Futuro è lo step intermedio. Ci saranno profili da Milan, quelli che per noi sono giocatori da Milan. La scelta di Fonseca è perché lui non ha paura di dare opportunità ai giovani, ci crede".