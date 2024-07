Ibrahimovic su Camarda: "Tutti pensano che sarà facile ma all'inizio farà fatica"

Dalla sala conferenze del Centro Sportivo di Milanello ha preso la parola Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor rossonero, per presentare il Milan Futuro, la squadra U23 del Diavolo che disputerà il campionato di Serie C, nel girone B, a partire da questa stagione. Oggi Ibra ha accompagnato Daniele Bonera, allenatore della formazione U23, e ha presentato e illustrato gli obiettivi del progetto davanti ai giornalisti. Di seguito ecco alcune delle sue dichiarazioni.

Le parole di Ibra su Camarda: "Tutti pensano che sarà facile ma non sarà facile. All'inizio farà fatica. Siamo qua per proteggerlo, la responsabilità è nostra. Dobbiamo dargli il tempo di crescere passo dopo passo. Dobbiamo prepararlo ad arrivare in Prima Squadra. Ci crediamo tanto, è uno di quei talenti con grande potenzialità. Non sarà facile, lo seguiremo passo passo. L'idea con tutti è di avere sempre minuti in campo, i giocatori devono avere sempre minuti in partita. Se non giocheranno in Futuro giocheranno in Primavera, se non giocano in Primavera giocano in U18. Cresci di più giocando in partita, non solo in allenamento. Se non giochi mai non cresci, è importanti per noi che tutti abbiano minuti. Milan Futuro avrà 22-23 giocatori, come la Prima Squadra. Tutti devono avere spazio per giocare, non perdere tempo"