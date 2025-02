Il Milan Futuro affonda contro la Lucchese: sconfitta sanguinosa in chiave salvezza

Il Milan Futuro non riesce a dare continuità ai tre punti conquistati contro la Spal lo scorso weekend: i rossoneri cadono 2-0 in casa contro la Lucchese, diretta concorrente per la salvezza e a un solo punto di vantaggio rispetto alla squadra di Bonera prima della gara. Sconfitta sanguinosa per i rossoneri che non sono scesi in campo nel primo tempo e nel secondo hanno avuto una reazione troppo flebile. Ora i toscani, quintultimi, allungano a +4: il Milan rimane a 22 punti, terzultimo.

Assenti ingiustificati

Il primo tempo del Milan Futuro è da assenti ingiustificati. Prima frazione da dimenticare per i rossoneri che partono bene con una grande occasione per Magrassi dopo tre minuti ma poi si fermano lì. Fino alla mezz'ora, minuto del primo gol della Lucchese con Tumbarello, non succede granché, poi gli ospiti si portano avanti con un bel tiro (deviato) del loro capitano. La reazione rossonera non c'è e anzi dopo cinque minuti arriva anche il raddoppio di Saporiti che sfrutta un errore grave in fase di disimpegno di Camporese. Troppo poco Milan, poche idee e gara in salita.

Reazione incosistente

Bonera manda dentro Omoregbe e Sia nel tentativo di rimettere in piedi la partita. La necessità di rimonta, i cambi e una Lucchese più attendista fanno emergere un po' di più i rossoneri che però non risultano mai costanti nella loro azione e di fatto non hanno quasi mai occasioni concreti. L'unica arriva al 55° quando Magrassi sfrutta uno dei pochi errori della difesa avversaria e colpisce il palo da fuori area. Per il resto la Lucchese controlla e per poco non raddoppia: due grandi parate di Nava evitano un passivo più pesante.