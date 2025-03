Il Milan Futuro non sa più vincere e rischia l'ultimo posto: la classifica aggiornata

vedi letture

Il Milan Futuro perde di misura ad Arezzo nell'anticipo della 33esima giornata del girone B di Serie C. Una sconfitta, questa, che complica ulteriormente i discorsi salvezza per la formazione di Massimo Oddo, che con le partita di questo pomeriggio rischia addirittura di scivolare all'ultimo posto in classifica qualora il Sestri Levante dovesse fare risultato contro il Pescara.

SERIE C, GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Virtus Entella 71 punti (32 partite giocate)

Ternana 69 (32)

Torres 60 (33)

Pescata 58 (32)

Vis Pesaro 55 (33)

Arezzo 52 (33)

Pineto 49 (32)

Pianese 47 (33)

Rimini 43 (33)

Gubbio 41 (32)

Carpi 40 (33)

Perugia 39 (32)

Campobasso 39 (33)

Pontedera 38 (33)

Ascoli 37 (33)

Lucchese 30 (33)

SPAL 28 (32)

Legnago 24 (33)

Milan Futuro 24 (33)

Sestri Levante 23 (32)