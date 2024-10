La Serie C non si ferma per le Nazionali, tranne il Milan Futuro. Possibile nuovo rinvio

vedi letture

In occasione della finestra dedicata agli impegni delle Nazionali, la prassi vuole che la Serie C, a differenza delle due sorelle maggiori, continui con la programmazione del torneo. Niente, pausa, dunque per le sessanta formazioni di terza serie.

O almeno per 59 di queste. In occasione della sosta di settembre, infatti, il Milan Futuro chiese ed ottenne il rinvio del match valido per la 3ª giornata contro la Torres per l'alto numero di giocatori convocati nelle selezioni giovanili.

Una cosa simile, scrive TuttoC.com, potrebbe accadere il prossimo weekend quando è in programma la sfida fra i Piccoli Diavoli e il Pescara. Gara che, poi, se dovesse essere spostata, andrebbe ricalendarizzata nel corso delle prossime settimane.