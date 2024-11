Le pagelle del Milan Futuro - Disastro su tutta la linea. A che serve questo Ballo-Touré?

Torriani 5 - Poteva fare meglio in occasione del primo gol, pasticcia con Malaspina in occasione del 2-0.

D'Alessio 5 - Molti errori, anche dalle rimesse laterali. Una di esse avvia l'azione del vantaggio pescarese. Dal 47' Magni 5.5 - Entra in una situazione praticamente compromessa dove deve solo limitare i danni. Il Pescara del secondo tempo lo agevola spingendo molto meno.

Zukic 4 - Gran dormita in occasione del 3-0 e anche in precedenza si è fatto saltare con estrema facilità.

Coubis 4 - Si rivede dopo la partita contro il Pineto, in cui fu espulso. Va in grossa difficoltà contro una squadra che probabilmente è troppo forte per questa Serie C e nel secondo tempo svirgola su un angolo, collaborando all'autorete di Bartesaghi.

Bartesaghi 4 - Naufraga nel disastro collettivo, anche lui soffre terribilmente gli attacchi avversari e non è esente da colpe soprattutto in occasione del primo gol. Completa l'opera con una sfortunata autorete per il 4-1.

Vos 4 - L'esordio col Carpi ci aveva fatto vedere le sue qualità che andavano ben oltre la categoria. Si è seduto praticamente da allora. A Pescara viene riproposto titolare ed è un pianto, non riuscendo a uscire mai dalla morsa avversaria. Dal 47' Omoregbe sv.

Malaspina 4 - Serata no per un giocatore sempre costante e affidabile. Ma a Pescara va in affanno, soffre il pressing avversario e pasticcia con Torriani in occasione del raddoppio avversario.

Zeroli 5 - Ha un'occasione a inizio gara e la sfrutta male, si sacrifica a dare una mano dietro in una partita di enorme sofferenza mentre davanti non riesce a dare il suo contributo. Dal 60' Hodzic 5.5 - Quattro minuti dopo il suo ingresso in campo il Pescara cala il poker. Si trova suo malgrado in una situazione compromessa.

Traoré 5 - Si nota solo in qualche caduta maldestra. Prestazione che definire anonima è un complimento. Dal 47' Turco 6 - Entra e suona la sveglia dopo pochi minuti, segnando il suo primo gol in un campionato professionistico italiano.

Longo 6 - Ha se non altro il merito di fornire uno splendido assist ben sfruttato da Turco. Nel primo tempo crea una palla gol purtroppo mal sfruttata da Zeroli. La serata si mette male con i compagni di squadra schiacciati nella propria area. Fa quel che può ma non è mai pericoloso.

Ballo-Touré 4 - Se l'approccio con la Serie C dev'essere questo, meglio lasciar perdere. Molle, senza nerbo. Osserva Pierozzi segnare l'1-0, perde il confronto fisico con Squizzato pescarese nell'azione che porta al 2-0. Davanti invece un nulla di fatto. Dal 47' Sandri 5.5 - Prova a dare ordine in un contesto complicato e contro avversari che lo mettono in difficoltà.

Allenatore Daniele Bonera 4.5 - Il Pescara è una squadra costruita per vincere il campionato e contro il Milan Futuro si è visto. La squadra non riesce quasi mai a uscire dal pressing alto avversario e davanti ci sono sempre i soliti problemi.