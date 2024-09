Le pagelle del Milan Futuro - Hodzic colpisce ancora, Camarda sgomita come unico terminale

Raveyre 5 - Si fa sorprendere da una punizione defilata e dalla lunga distanza.

Jimenez 6.5 - Quando lo spagnolo vola è il segnale che scuote il Milan Futuro. Dà sempre l'impressione di poter svoltare la partita. È di fatto il Theo Hernandez del campionato di Serie C. Dal 74' D'Alessio sv.

Coubis 6.5 - Fa valere la sua mole di fatto annullando gli attaccanti lucchesi.

Minotti 6.5 - Compone una buonissima cerniera difensiva con Coubis, si fa apprezzare soprattutto per un provvidenziale salvataggio sulla linea nella ripresa.

Bartesaghi 6 - Dopo i cinque minuti da dimenticare con la Prima squadra prova a riscattarsi con l'Under 23 e viene riproposto sulla corsia sinistra dove pensa più a contenere, lasciando le avanzate a Jimenez. Si disimpegna bene. Dal 74' Bozzolan sv.

Hodzic 6.5 - Dopo essersi sbloccato con la SPAL, lo svedese ci prende gusto e colpisce anche stasera. In precedenza si era fatto apprezzare per un paio di chiusure a inizio partita. Si gioca benissimo la sua chance da titolare.

Sandri 6.5 - È il catalizzatore del gioco, recupera e gestisce palla con lucidità. Dal suo corner nasce il pareggio del Diavolo. Dal 65' Malaspina 6 - Ordinaria amministrazione.

Cuenca 5 - Quasi nascosto nel primo tempo, gli arrivano pochi palloni e fa poco per andare a prenderseli. Dal 65' Chaka Traoré 5.5 - Ci si aspetta sempre di più da un giocatore che l'anno scorso militava nelle categorie superiori.

Zeroli 5 - Nel rapporto aspettative/rendimento è forse quello che sta deludendo di più in queste prime partite di campionato. Alla ricerca di una sua dimensione in un campionato nuovo.

Fall 6.5 - Uno scontro di gioco col portiere avversario tiene in apprensione per qualche minuto, si riprende e fa valere la sua velocità e fisicità, creando spazi anche per Camarda.

Camarda 6 - Si ripresenta dal primo minuto dopo esser rimasto seduto in panchina 90 minuti con la SPAL. Soffre le difficoltà del Milan di creare gioco, a suo modo dà una mano sgomitando con i difensori avversari e riesce anche a entrare nella rete del pareggio. Dall'81' Turco sv.