Mialn Futuro-Pescara 2-3, il tabellino della partita del "Chinetti"

vedi letture

Arriva un'altra sconfitta che ci tiene al terzultimo posto, a -2 dalla SPAL. Terzo ko consecutivo per i rossoneri, dopo quelli contro Pianese e Lucchese. Il fattore campo non esiste, in casa si perde con una frequenza impressionante. E l'arrivo di Mauro Tassotti a dare una mano a Daniele Bonera non ha cambiato la situazione. Perdiamo anche contro un Pescara che nelle ultime 10 giornate aveva vinto una sola volta. Rianimiamo gli abruzzesi dopo essere stati due volte in vantaggio, con Camarda richiamato per l'occasione e bravo a segnare il suo primo gol in C su azione. Il 16enne si sblocca dopo un digiuno di sei mesi. Ma il Pescara, sotto due volte la riprende altrettante volte. Prima su rigore, poi sugli sviluppi di corner. In mezzo l'illusorio 2-1 di Coubis. Bartesaghi, anch'egli richiamato in Under 23, si fa espellere per somma di ammonizioni. Siamo all'ottavo cartellino rosso della squadra in campionato. Il Pescara prende coraggio e mette la freccia. Solita storia, vista e rivista in questa stagione. Autolesionismo, una scelta di vita per il Milan Futuro.

Di seguito il tabellino della partita:

MILAN FUTURO - PESCARA 2-3

RETI: 6' Camarda (M), 18' Bentivegna rig. (P), 56' Coubis (M), 70' Brosco (P), 87' Lancini (P)

MILAN FUTURO (4-4-2): Torriani; D'Alessio (76' Fall), Coubis, Minotti, Bartesaghi; Quirini, Branca (89' Turco), Malaspina, Ianesi (76' Omoregbe); Magrassi, Camarda (78' Bozzolan). A disp. Nava, Raveyre, Hodzic, Alesi, Sia, Paloschi, Zukic, Vos. All. Daniele Bonera.

PESCARA (4-1-4-1): Plizzari; Pellacani, Brosco, Lancini, Moruzzi; Squizzato; Bentivegna (60' Ferraris), Valzania (82' Meazzi), Dagasso, Cangiano; Tonin (61' Alberti). A disp. Saio, Profeta, Letizia, Crialese, De Marco, Saccomanni, Arena, Pierozzi. All. Silvio Baldini.

ARBITRO: Angelillo di Nola.

ASSISTENTI: Abbinante di Bari e Celestino di Reggio Calabria.

IV UFFICIALE: Maccarini di Arezzo.

NOTE: Spettatori 697. Recupero: 2' nel primo tempo, 5' nel secondo tempo. Espulso al 77' Bartesaghi (M) per somma di ammonizioni. Ammoniti Branca (M), Valzania (P), Lancini (P) e Coubis (M).