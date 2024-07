Milan Futuro al lavoro: oggi visite e firma per Gabriele Minotti

vedi letture

Dopo l'ufficialità sulla nascita del Milan Futuro, che parteciperà al prossimo campionato di Serie C inserito nel Girone B, arrivata nel corso della scorsa settimana, in questi giorni sono previsti i primi colpi e rinforzi che andranno ad arricchire la squadra che sarà allenata da mister Daniele Bonera. Nello specifico oggi è il giorno di Gabriele Minotti, difensore centrale classe 2003. Secondo quanto riporta questa mattina Gianluca Di Marzio nella giornata di oggi per Minotti sono previste visite mediche e firma sul contratto.

Gabriele Minotti, alto 190 centimetri, è un calciatore cresciuto nel vivaio del Monza. Nelle ultime due stagioni ha giocato nella Giana Erminio, squadra della città di Gorgonzola: il primo anno in prestito, il secondo come calciatore effettivo del club. Dunque Minotti, alle spalle, ha già due anni di esperienza in Serie C e in questo senso, pur essendo ancora molto giovane, potrà aiutare molto i compagni ancora più giovani o che si affacciano per la prima volta in un campionato professionistico.