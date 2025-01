Milan Futuro, Andrea Bozzolan nel mirino dell'Avellino

Un calciomercato assolutamente in fermento quello dell'Avellino, che - in piena corsa per la promozione diretta - sta continuando a vigilare su possibili occasioni che questa sessione di riparazione (che terminerà poi il prossimo 3 febbraio) mette a disposizione. E gli occhi della formazione irpina, almeno stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, sono finiti sul talento del Milan Futuro Andrea Bozzolan, terzino sinistro classe 2004 che è legato alla formazione rossonera fino al 2027.

Se non dovesse andare in porto l'affare con il Milan, il club irpino ha già in mente una valida alternativa: il direttore sportivo Aiello infatti ha effettuato un sondaggio con la Cavese per il terzino classe 2004 Mattia Maffei.