Milan Futuro-Campobasso 3-2, il tabellino della sfida del "Felice Chinetti"

Il Milan Futuro torna a vincere dopo un digiuno di otto partite nelle quali aveva ottenuto appena due pareggi e sei sconfitte, che hanno fatto precipitare la squadra all'ultimo posto. Primo successo della gestione Oddo, oggi squalificato. Finalmente la fortuna gira in favore del Diavolo, che sembrava anche oggi aver buttato via una vittoria nei minuti finali. Il 2-2 al 92' su rigore era la fotografia del Milan Futuro attuale, maldestro, incapace di gestire le emozioni e punito. Una squadra che ha bisogno di uomini di esperienza e un uomo di esperienza ha tirato fuori il coniglio dal cilindro al 95'. Botta di Michele Camporese e palla in rete. In precedenza reti di Francesco Camarda, al terzo centro in campionato e tornato al gol dopo un mese, e Alesi che aveva trovato uno splendido destro a giro. Anche quando il Campobasso ha accorciato le distanze il Milan aveva saputo rendersi pericoloso, poi un mani di Malaspina nei minuti di recupero sembrava buttare alle ortiche l'ennesima partita. Lasciamo l'ultima posizione in classifica, in attesa che Sestri Levante e Legnago scendano in campo. Prossimo impegno proprio contro il Sestri, in Liguria. Servirà questo spirito.

Di seguito il tabellino della partita:

MILAN FUTURO - CAMPOBASSO 3-2

RETI: 24' Camarda, 45' Alesi, 55' Bifulco, 90' + 2 Di Nardo rig., 90' + 5 Camporese.

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini (61' Magni), Branca (84' Hodzic), Malaspina, Sandri (61' Bozzolan), Alesi; Ianesi (61' Magrassi), Camarda (84' Turco). A disp. Pittarella, Raveyre, Liberali, Dutu, D'Alessio, Minotti, Traoré, Omoregbe, Vos. All. Marcello Donatelli (Massimo Oddo squalificato)

CAMPOBASSO (3-4-3): Neri; Benassai, Calabrese, Rémy (76' Morelli); Pierno (82' Di Stefano), D'Angelo (56' Chiarello), Serra, Martina (76' Lombari); Forte (56' Falco), Di Nardo, Bifulco. A disp. Forte, Celesia, Mondonico, Sacco, Pellitteri, Bigonzoni Del Giovane, Prezioso, Mancini, Cerretelli. All. Fabio Prosperi.

ARBITRO: Rispoli di Locri.

ASSISTENTI: Sbardella di Belluno e Galieni di Ascoli Piceno.

IV UFFICIALE: Moro di Novi Ligure.

NOTE: 683 spettatori presenti. Recupero: 3' nel primo tempo, 7' nel secondo tempo. Ammoniti Camporese per Milan Futuro e D'Angelo per il Campobasso.