Milan Futuro, che figuraccia. Sono ore calde per la panchina di Bonera

Il Milan Futuro di oggi ha toccato probabilmente il suo punto più basso. Ci sta perdere, non con queste modalità. La sconfitta contro la Torres è stata un'umiliazione, contro un avversario che ha segnato quattro reti nel primo tempo e che poteva infierire, se solo avesse avuto più lucidità sotto porta. Una Torres che si è presa il lusso di risparmiarsi, per poi firmare la manita all'ultimo secondo.

Sapevamo che c'era bisogno di tempo per adattarci alla Serie C, che anche giocatori che potrebbero benissimo stare nel massimo campionato (Vedi Jimenez) avrebbero faticato in un campionato che è tutt'altra cosa, un girone dell'inferno dove i talenti fanno fatica. Non ci aspettavamo queste difficoltà, perché la squadra si ritrova terzultima con sette punti in meno rispetto alla zona salvezza. E il calendario non sorride nemmeno, perché Ascoli e Rimini, i prossimi due avversari, in questo momento sembrano superiori.

Per questo motivo la posizione di Daniele Bonera non è più così salda. Fasi calde per il tecnico scelto per guidare questo gruppo di giovani nella stagione d'esordio del Milan Futuro. Situazione da monitorare, ore decisive per la panchina della squadra Under 23.