Milan Futuro, domani il calendario ufficiale della Serie C 2024/2025

Si avvicina l'inizio ufficiale della prima storica stagione del Milan Futuro. La seconda squadra rossonera esordirà ufficialmente il prossimo 10 agosto al Rigamonti-Ceppi di Lecco per il Primo Turno di Coppa Italia Serie C. In caso di passaggio del turno la settimana seguente è previsto il Secondo Turno. Il 24 agosto invece sarà il momento della prima gara ufficiale di campionato: in questo senso domani, lunedì 15 luglio alle ore 11, i canali social ufficiali della Lega Pro renderà noto il calendario ufficiale del prossimo campionato.

Il Milan Futuro, allenato da Daniele Bonera, è inserito nel girone B con squadre prevalentemente del centro Italia.