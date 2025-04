Milan Futuro, domani ultima di campionato: da preservare il fattore campo ai playout

vedi letture

La giornata di domani vede protagonista anche il Milan Futuro. La seconda squadra rossonera, nel turno posticipato per la morte di Papa Francesco, ha perso in casa del Gubbio e ha detto addio alle residue speranze di salvezza diretta. La formazione di Massimo Oddo è ufficialmente ai playout e conosce anche già quale sarà la sua avversaria, dal momento che la Lucchese - formazione che precede il Milan - non può essere raggiunta. Il Milan Futuro giocherà i playout contro la SPAL: l'unica cosa che resta da decidere è il fattore campo, chi giocherà prima in casa. A questo servirà l'ultimo turno di stagione regolare

Al momento i rossoneri godono di un vantaggio di un punto sugli estensi. Il Milan Futuro ospiterà al Chinetti la Vis Pesaro, reduce da un ottimo campionato che la vede al momento sesta in piena zona playoff. La SPAL invece ospiterà proprio il Gubbio che ha sfidato i rossoneri qualche giorno fa. Tutte le gare dell'ultima giornata si giocheranno alle ore 16. Con una vittoria i rossoneri si garantiscono la possibilità di giocare il ritorno in casa: con un pareggio o una sconfitta bisognerà guardare il risultato in arrivo da Ferrara.

CLASSIFICA

1. Virtus Entella 82

2. Ternana 73

3. Torres 68

4. Pescara 64

5. Arezzo 61

6. Vis Pesaro 57

7. Pineto 56

8. Pianese 53

9. Rimini 50

10. Pontedera 48

11. Gubbio 48

12. Carpi 44

13. Perugia 44

14. Campobasso 43

15. Ascoli 40

16. Lucchese 36

17. Milan Futuro 33

18. SPAL 32

19. Sestri Levante 28

20. Legnago Salus 26