Milan Futuro, Dutu: "Importante fare risultato contro la Folgore Caratese, sono la più forte del girone"

Il Milan Futuro ottiene tre punti molto importanti sul campo della Folgore Caratese con una vittoria in rimonta per 2-3. Queste le parole di Matteo Dutu al termine del match:

"Il gol subito ci ha fatto riflettere, ma abbiamo reagito subito da squadra. Dopo qualche minuto abbiamo rifatto bene col gol ma stavamo già giocando bene. Lo sentivamo dentro che potevamo ribaltarla, è stata una prova importante. Loro sono a mio parere la squadra più forte del girone ed è stato importante fare risultato in casa loro: è una partita che ci darà molta fiducia".