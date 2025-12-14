Il Milan Futuro vince in rimonta: 3-1 alla Castellanzese. La classifica

Il Milan Futuro vince la sedicesima giornata del campionato di Serie D - girone B. I rossoneri dell'under 23 hanno vinto in rimonta al "Chinetti" di Solbiate Arno per 3-1 contro la Castellanzese che si era portata in vantaggio dopo soli 6 minuti con Guerrisi. Pareggio immediato, al 12°, per Simone Branca. Nella ripresa a completare la rimonta ci pensano Lorenzo Ossola al minuto 66 e al 94°, in pieno recupero, con un bellissimo gol di Emanuele Borsani. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri che si confermano al quinto posto.

SERIE D - GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 34

Brusaporto 31

Chievo Verona 29*

Casatese Merate 29

MILAN FUTURO 27

Villa Valle 26

Virtus CiseranoBergamo 24

Castellanzese 21

Breno 21

Leon 20*

Caldiero Terme 20

Oltrepò FBC 19

Scanzorosciate 17

Real Calepina 14

Varesina 13

Vogherese 12

Pavia 12

Sondrio 10

* una partita in meno