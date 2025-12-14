Il Milan Futuro vince in rimonta: 3-1 alla Castellanzese. La classifica

di Francesco Finulli

Il Milan Futuro vince la sedicesima giornata del campionato di Serie D - girone B. I rossoneri dell'under 23 hanno vinto in rimonta al "Chinetti" di Solbiate Arno per 3-1 contro la Castellanzese che si era portata in vantaggio dopo soli 6 minuti con Guerrisi. Pareggio immediato, al 12°, per Simone Branca. Nella ripresa a completare la rimonta ci pensano Lorenzo Ossola al minuto 66 e al 94°, in pieno recupero, con un bellissimo gol di Emanuele Borsani. Seconda vittoria consecutiva per i rossoneri che si confermano al quinto posto.

SERIE D - GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 34
Brusaporto 31
Chievo Verona 29*
Casatese Merate 29
MILAN FUTURO 27
Villa Valle 26
Virtus CiseranoBergamo 24
Castellanzese 21
Breno 21
Leon 20*
Caldiero Terme 20
Oltrepò FBC 19
Scanzorosciate 17
Real Calepina 14
Varesina 13
Vogherese 12
Pavia 12
Sondrio 10

* una partita in meno