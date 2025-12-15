Il Milan Futuro batte la Castellanzese: la classifica di Serie D aggiornata

Il Milan Futuro batte la Castellanzese: la classifica di Serie D aggiornata
MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis

Di seguito la classifica di Serie D, Girone B, aggiornata dopo i risultati del weekend e la vittoria, in rimonta, di Milan Futuro sulla Castellanzese. 

SERIE D - GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Folgore Caratese 34
Brusaporto 31
Chievo Verona 29*
Casatese Merate 29
MILAN FUTURO 27
Villa Valle 26
Virtus CiseranoBergamo 24
Castellanzese 21
Breno 21
Leon 20*
Caldiero Terme 20
Oltrepò FBC 19
Scanzorosciate 17
Real Calepina 14
Varesina 13
Vogherese 12
Pavia 12
Sondrio 10

* una partita in meno