Il Milan Futuro batte la Castellanzese: la classifica di Serie D aggiornata
MilanNews.it
Di seguito la classifica di Serie D, Girone B, aggiornata dopo i risultati del weekend e la vittoria, in rimonta, di Milan Futuro sulla Castellanzese.
SERIE D - GIRONE B, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Folgore Caratese 34
Brusaporto 31
Chievo Verona 29*
Casatese Merate 29
MILAN FUTURO 27
Villa Valle 26
Virtus CiseranoBergamo 24
Castellanzese 21
Breno 21
Leon 20*
Caldiero Terme 20
Oltrepò FBC 19
Scanzorosciate 17
Real Calepina 14
Varesina 13
Vogherese 12
Pavia 12
Sondrio 10
* una partita in meno
Pubblicità
MILAN FUTURO
Rosa corta: la tesi non regge più. Serve un mercato vero a gennaio. Maignan: c'è una deadline per il rinnovodi Pietro Mazzara
Le più lette
1 Rosa corta: la tesi non regge più. Serve un mercato vero a gennaio. Maignan: c'è una deadline per il rinnovo
06:40 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
News
Qualcuno dirà: "Eh, serve per il mercato per battere Pisa e Sassuolo?". Stop, sentite come urla il campo. E si aiuti Allegri
Andrea LongoniNiente scherzi. Gimenez non cancella l'emergenza. Mercato di fantasia. La carta Loftus-Cheek...
Luca SerafiniIl primato rossonero è un insulto alla logica. Balle di mercato in grande anticipo. Fossi Scaroni, non parlerei di calcio... Simulatori a gettone, a seconda della parrocchia
Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como
ESCLUSIVA MN - Nosotti (Sky Sport): "Il Milan ha bisogno di un centravanti vero. Su questo Maignan si può e si deve puntare"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com