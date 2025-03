Milan Futuro, Fall squalificato per una giornata: salterà il Perugia

vedi letture

Mbarick Fall, giocatore del Milan Futuro, è stato fermato per un turno dal Giudice Sportivo in quanto era diffidato ed è stato ammonito nell’ultimo match contro il Legnago (quinto giallo in questo campionato). L'attaccante rossonero salterà quindi il prossimo impegno della squadra di Massimo Oddo contro il Perugia, in programma sabato alle 15 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno (VA).

Questa la squadra arbitrale che è stata designata per Milan Futuro-Perugia:

ARBITRO: Gioele Iacobellis di Pisa

ASSISTENTI: Michele Colavito di Bari e Paolo Cozzuto di Formia

IV UOMO: Giovanni Matteo di Sala Consilina