Milan Futuro-Gubbio, le pagelle: Jimenez non lo prendono mai. Peccato Camarda

vedi letture

Queste le pagelle di Milan Futuro-Gubbio 1-0, gara valida per la 18esima giornata del campionato di Serie C - girone B:

TORRIANI, 6: il Gubbio si fa vedere solamente nel quarto d'ora finale ma di fatto non impegna mai il portiere rossonero, sostanzialmente inoperoso

ZUKIC, 6: prova attenta in fase difensiva, si mette in mostra soprattutto nel finale quando salva quasi sulla linea un pallone velenoso calciato da punizione.

COUBIS, 7: finalmente una prova convincente dall'inizio alla fine. Vince il duello con gli attaccanti toscani sempre con la giusta scelta di tempo. Non si prende rischi con il pallone tra i piedi e in generale guida bene il reparto.

MINOTTI, 6.5: come tutto il reparto è autore di una prova solida che serviva come il pane per la fiducia. Vicino anche al gol in due occasioni a inizio ripresa con il Gubbio che si riesce a salvare miracolosamente.

JIMENEZ, 7: ogni volta siamo ripetitivi, ma il terzino spagnolo dimostra costantemente e ripetutamente di essere chiaramente di un'altra categoria. Anche oggi, quando parte, non lo prendono mai: strappi da alieno, come quello in occasione dell'azione che porta al rigore in cui si fa tutto il campo e subisce fallo due volte. Entra bene anche nelle trama della prima rete.

SANDRI, 6.5: è giovane ma ha già esperienza in C e si vede: pur non essendo appariscente combatte sempre con aggressività e intelligenza con il pallone tra i piedi. Bello l'assist per Chaka

dal 29' FALL, 6: fa rifiatare Traorè e dà il suo contributo nei minuti finali in cui la squadra è maggiormente sotto pressione

STALMACH, 7: confermato titolare, anche a causa delle assenze, si dimostra ancora una volta all'altezza della situazione. Gestisce il pallone con i tempi giusti ed è ovunque in mezzo al campo, sia in fase di possesso che non. Meravigliosa l'apertura per Jimenez che da il là al gol di Traorè.

dal 46' st MALASPINA, S.V.

BARTESAGHI, 6.5: nonostante debba rimanere più bloccato sulla sinistra, riesce a spingere con buona costanza. Molto bene in fase di contenimento, non si mai sorprendere alle spalle dal diretto avversario che in più di un'occasione cerca di coglierlo impreparato

TRAORE', 7: non solo il gol, molto bello per la velocità nel controllare e tirare in un fazzoletto dopo essere stato sbilanciato, ma in generale una prestazione di grande generosità specialmente in fase di possesso. Per un giocatore con le sue caratteristiche è manna dal cielo. Venturi gli nega la doppietta con un miracolo

dal 29' HODZIC, 6: dà il cambio ha uno stremato Sandri in mezzo al campo, mettendoci grinta e centimetri

VOS, 6: fisicamente e non solo ha le qualità per dominare. La prova è sufficiente e di sostanza ma non riesce a essere continuo nell'azione e a volte appare troppo pigro.

da 21' st SIA, 6: entra in campo per sfruttare la velocità in ripartenza, ci riesce in un paio di occasioni. Prende un'ammonizione evitabile

CAMARDA, 6: nel primo tempo rimane troppo fuori dalla manovra e lontano dal gioco. Nella ripresa è molto più propositivo e riesce a essere coinvolto, andando anche alla conclusione in più occasioni. Peccato per il rigore fallito: non tira male ma Venturi, in giornata di grazia, fa davvero una grande parata

dal 46' st TURCO, S.V.