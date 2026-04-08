Milan Futuro in campo oggi: alle 15 la sfida contro la Real Calepina
Il Milan Futuro torna in campo oggi. I rossoneri di Massimo Oddo, dopo essere scesi in campo poco prima di Pasqua nella sfida pareggiata contro il Villa Valle per 1-1, oggi si ripetono al "Luciano Libico" di Grumello Del Monte dove alle ore 15 saranno ospitati dalla Real Calepina. Si tratta del recupero della 29^ giornata del campionato di Serie D, girone B.
Attualmente il Milan Futuro si trova al quinto posto in classifica, a cinque lunghezze dal Chievo Verona che occupa la seconda posizione. Di seguito si riporta la classifica di Serie D:
Folgore Caratese 63
ChievoVerona 52
Leon 51
Casatese Merate 49
Milan Futuro 47*
Villa Valle 45
Scanzorosciate 45
Brusaporto 45
Oltrepò (-1) 45
Virtus CiseranoBergamo 41
Caldiero Terme 39
Castellanzese 36
Real Calepina 36*
Breno 33
Varesina 31
Pavia 31
Nuova Sondrio 24
Vogherese (-6) 11
*una partita in meno
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