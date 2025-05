Milan Futuro in D, ma i contratti restano validi: nessun rischio svincoli

Nonostante la retrocessione del Milan Futuro in Serie D, non ci sarà alcun effetto sui contratti dei giocatori. Sebbene la Serie D sia un campionato dilettantistico, le seconde squadre – come quella rossonera – sono formalmente associate alla Lega di Serie A.

Questo significa che, pur partecipando a campionati professionistici o dilettantistici (Serie B, C o D), i calciatori restano tesserati come professionisti per la Lega di Serie A. Di conseguenza, nessun giocatore potrà svincolarsi automaticamente per effetto della retrocessione: i contratti restano validi e sotto il controllo del club principale.

Un aspetto importante, che permette al Milan di tutelare il proprio investimento e programmare eventuali rilanci o cessioni senza perdite a parametro zero.