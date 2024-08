Milan Futuro, la prima gara casalinga contro il Carpi si giocherà allo Stadio C. Speroni di Busto Arsizio

In attesa che vengano completati i lavori allo stadio di Solbiate Arno, a pochi chilometri da Milanello, il Milan Futuro giocherà il prossimo 1 settembre alle 18 la sua prima gara casalinga di campionato (2^ giornata del Girone B della Serie C) contro il Carpi allo Stadio C. Speroni di Busto Arsizio (VA).

Come annunciato dal sito ufficiale del Milan, i biglietti per questa partita saranno in vendita a partire da lunedì 19 agosto, alle ore 12.00. I tagliandi per Milan Futuro-Carpi saranno disponibili in cinque diversi settori con altrettante fasce di prezzo: Tribuna Centrale 20€, Tribuna Laterale 10€, Distinti 14€, Settore Ospiti e Popolari Scoperti Locali 5€. Ingresso ridotto a 1€ per gli U16.

I tagliandi per la partita dello Speroni saranno disponibili nelle biglietterie degli Store di via Dante e Casa Milan, oltre che sul sito Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket autorizzati. Attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. I tifosi che finalizzeranno l’acquisto sul sito di Vivaticket dovranno necessariamente stampare il biglietto print@home per accedere all'impianto il giorno della gara.