Milan Futuro, oggi alle 12.30 la sfida contro il Gubbio

Dopo due trasferte consecutive, una sconfitta ed un pareggio contro Ternana e Campobasso, il Milan Futuro oggi torna a giocare in casa. Alle 12:30 c'è il fischio d'inizio della sfida contro il Gubbio, che non sta vivendo un momento felicissimo in campionato. Sarà un'occasione importantissima per tornare alla vittoria: i tre punti permetterebbero ai rossoneri di respirare un po' in classifica. Non ci sarà Daniele Bonera, squalificato: al suo posto il suo Alessio Baresi.

DOVE VEDERE MILAN FUTURO-GUBBIO

Data: domenica 8 dicembre 2024

Ore: 12.30

Stadio: Felice Chinetti di Solbiate Arno

Diretta TV: Sky, NOW Tv

Web: MilanNews.it