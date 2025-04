Milan Futuro, Omoregbe via a zero: futuro all'estero. Coubis nel mirino del Genoa

Secondo quanto riporta Tuttosport in edicola questa mattina, ci sono due giocatori che in questa stagione hanno militato nel Milan Futuro che sembrano destinati a salutare in estate il club di via Aldo Rossi: si tratta dell’esterno offensivo Bobby Omoregbe, che in scadenza a giugno e che sembra destinato ad andare all’estero a parametro zero, e del difensore Andrei Coubis, il quale è finito nel mirino del Genoa.

Per quanto riguarda quest'ultimo, il Grifone vorrebbe ripetere l'operazione chiusa a gennaio con i rossoneri che ha portato in Liguria il giovane attaccante esterno Cuenca, lasciando alla società di via Aldo Rossi una percentuale sulla futura vendita, oltre a un piccolo indennizzo per il cartellino.