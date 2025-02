Milan Futuro-Pianese: la designazione arbitrale della sfida

vedi letture

Domani il Milan Futuro scenderà in campo alle 15 in Toscana per sfidare la Pianese, ottava in classifica del Girone B di Serie C. I rossoneri per la prima volta avranno in panchina Mauro Tassotti il cui rientro in rossonero dopo 9 anni - come collaboratore tecnico di mister Bonera - è stato comunicato in settimana dal club rossonero. La sfida è valida per l'ottava giornata di ritorno del campionato che al momento vede il Diavolo terzultimo in classifica, nonostante i nuovi innesti.

L'AIA ha designato come arbitro della sfida il signor Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino. Di seguito la designazione arbitrale completa:

Arbitro: Di Mario (Ciampino)

Assistenti: Jorgji (Albano Laziale) - Leotta (Acireale)

IV Uomo: Burattini (Roma 1)