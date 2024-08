Milan Futuro, stasera la prima storica partita ufficiale contro il Lecco: in tribuna attesi anche Ibra, Moncada e Fonseca

Oggi è una giornata storica per il Milan in quanto questa sera è in programma la prima partita ufficiale del Milan Futuro, la nuova seconda squadra del club rossonero. La formazione milanista allenata da Daniele Bonera sarà impegnata alle 21 in casa del Lecco nel match valido per il Primo Turno Eliminatorio della Coppa Italia Serie C. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, in tribuna ci potrebbe essere anche Ibrahimovic, Moncada e Fonseca.

DOVE VEDERE LECCO - MILAN FUTURO

TV e straming TV: Sky Sport

Ore: 21.00

Stadio: Stadio Mario Rigamonti