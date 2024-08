Milan Futuro sul difensore classe 2003 Castellini, ma il Catania vuole tenerlo

Il Milan Futuro continua ad essere attivissimo anche a meno di 48 ore dalla fine di questa finestra di calciomercato. Dopo aver ufficializzato questa mattina l'arrivo dell'attaccante Nicolò Turco dal RedBull Salisburgo (CLICCA QUI), l'attenzione della dirigenza rossonera si sarebbe posata su un giovane e promettente difensore militante nel girone C di Serie C.

Stando infatti a quanto riportato da Gianluca Di Marzio per lacasadic.com, il Milan Futuro avrebbe messo gli occhi sul classe 2003 del Catania Alessio Castellini, che in rossazzurro ha collezionato dal 2022 ad oggi 87 presenze e il breve inciso di questo 2024/25. Sul 21enne dei siciliani, però, ci sarebbe il forte interesse anche del Venezia, ma gli Etnei non hanno alcuna intenzione di privarsi del giocatore.

Il Venezia e il Milan Futuro, scrive Di Marzio, non molleranno però e nelle ultime ore di questa sessione estiva di calciomercato effettueranno altre offerte per provare ad acquisire le prestazioni di Castellini.