Milan Futuro, tutto quello che c'è da sapere sull'acquisto dei biglietti delle gare casalinghe

vedi letture

Il Milan Futuro ormai è pienamente avviato nella sua prima stagione tra i professionisti, in Serie C nel girone B. Sabato i rossoneri giocheranno la loro terza gara di campionato in casa contro l'Ascoli. Intanto il club rossonero, sul proprio sito web, ha fornito qualche dettaglio in più circa la vendita dei biglietti per le gare casalinghe. Per il momento queste si giocano allo Speroni di Busto Arsizio, quando sarà pronto l'impianto di Solbiate Arno, però, avverrà il trasloco.

Queste le informazioni pubblicate dal Milan: "In questa pagina è possibile accedere all'acquisto del biglietto valido per l'ingresso alle partite casalinghe di Milan Futuro in Serie C NOW.

Normalmente i biglietti sono disponibili nei giorni precedenti alle gare.

I tagliandi sono disponibili sulla piattaforma Vivaticket e nei rivenditori organizzati, la cui lista è visualizzabile attraverso l'opzione "Trova rivenditore" nella scheda evento".