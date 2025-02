Milan Futuro, una giornata di squalifica per Bartesaghi e Coubis

vedi letture

Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie C in merito alle gare della 28ª giornata di campionato andata in scena nel weekend. Eccole suddivise per categorie:

AMMENDE

Sanzione di 1.400 euro per la SPAL, di mille euro per il Trapani, di 800 euro per Foggia e Lecco, di 700 euro per il Benevento, di 500 euro per Ascoli e Vis Pesaro, di 400 euro per Messina e Rimini, di 300 euro per Arezzo e Crotone, di 200 euro per la Pro Patria e di 100 euro per la Triestina.

DIRIGENTI

Inibizione fino all'11 marzo e ammenda di 500 euro per l'amministratore delegato della Pro Vercelli, Francesco Musumeci a seguito del match contro l'Union Clodiense "per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, mentre quest’ultimo percorreva il tunnel che conduce agli spogliatoi, gli si avvicinava e pronunciava frasi irrispettose e offensive nei suoi confronti per contestare l’operato.

Inibizione fino al 4 marzo e ammenda da 500 euro per il ds del Latina, Matteo Patti, a seguito del match contro il Benevento "per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti per contestarne l’operato".

Inibizione fino all'11 marzo per il direttore generale del Carpi, Enrico Bonanzini dopo il match contro la Pianese "per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto, faceva accesso nel recinto di gioco nonostante non fosse in distinta e si avvicinava all’Arbitro proferendo nei suoi confronti frasi irriguardose per contestarne l’operato".

ALLENATORI

Squalifica per due giornate al tecnico della Lucchese, Giorgio Gorgone, dopo la gara contro il Sestri Levante "per avere, al 15° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo essere stato ammonito, proferiva una frase irriguardosa nei suoi confronti".

Un turno di stop, invece, per Luca Tabbiani, allenatore del Trento.

CALCIATORI

Tre giornate di squalifica per il portiere del Messina, Titas Kaprikas, a seguito del derby contro il Messina "per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo colpiva con la mano aperta sul viso facendolo cadere a terra".

Due turni di stop, invece, per l'attaccante del Catania, Matteo Stoppa.

Una giornata ai box, infine, per Ampollini del Legnago Salus, Aucelli del Trento, Bartesaghi e Coubis del Milan Futuro, Bruzzaniti e Lombardi del Pineto, Bulevardi e Valenti del Monopoli, Corradini e De Boer della Ternana, Dormush del Sestri Levante, Egharevba della Casertana, Emmausso, Felicioli e Parodi del Foggia, Ierardi del Catania, Loreto della Cavese, Malotti del Lumezzane e Zallu del Gubbio.