Milan Primavera, Guidi: "Il nostro progetto mirato a crescere, i ragazzi devono essere fieri di giocare qui"

Per il Milan Primavera, in queste prime gare il DNA europeo dei rossoneri sta faticando ad emergere: solo due punti raccolti in tre partite. Perché anche oggi con il Club Brugge il Diavolo fa fatica e, dopo una prima parte di gara dominata, un errore di capitan "Dario" Stalmach manda sotto i rossoneri: Furo da rapace d'area sfrutta l'occasione. A riportare l'equilibrio in extremis è Lorenzo Ossola, che regala un punto ai rossoneri e si regala il primo centro stagionale. Al Centro Sportivo Vismara finisce 1-1. Di seguito le dichiarazioni del mister dei rososneri, Federico Guidi:

Il progetto Milan

"I ragazzi hanno tanta fortuna ad essere in questo club, i giovani per noi sono al primo posto, siamo una grande famiglia e ci tengo a sottolineare questo lavoro importante del club. La visione del Milan non lesina energie per far crescere i nostri giovani".

La prestazione di Ossola

"Ossola ha trovato il suo primo gol in Primavera, mi fa sorridere perchè mi arrabbio spesso con lui, ha molte potenzialità e ha grandi margini di miglioramento, avrebbe meritato di farne un altro di gol, ma lui insieme ad altri ragazzi avrnano modo di crescere ancora".