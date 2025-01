MN - Bonera in conferenza: "Oggi è stata una delusione. Abbiamo bisogno di resettare, trovare nuove energie"

Al termine di Milan Futuro-Torres, l'allenatore Daniele Bonera è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della sua squadra. Queste le sue dichiarazioni: "Sicuramente non siamo stati quelli che siam stati fino ad oggi. Oggi abbiamo affrontato una squadra importante, è stata una delusione. Però ripeto, l'aspetto tattico oggi va forse in secondo piano. Abbiamo avuto poca intensità, poca voglia di vincere i duelli. Poca...non dico voglia, però quella forza di andare a contrastare il rivale. Quindi il predominio anche nei duelli che nel calcio fa la differenza, e peccato. Bisogna andare avanti, resettiamo velocemente quest'incidente. Come è successo altre volte, ci siamo rialzati e lo faremo anche adesso sicuramente. Oggi la partita era questa, da domani penseremo alla prossima, non c'è tempo. Abbiamo bisogno sicuramente di resettare, di trovare nuove energie".

Sull'esordio di Ibrahimovic e la prima rete di Magrassi

"Beh si è la dimostrazione che il progetto su questi ragazzi è giusto. Sono contento per Maxi (Ibrahimovic, ndr), perchè ha fatto 20 minuti, si è dato da fare, ha fatto l'assist. Sul gol fi Magrassi speriamo che le prossime reti, i proossimi assist risultino positivi ai fini dell'assist".