MN - Ibra, Furlani e Moncada al Chinetti. C'è anche Camarda sugli spalti

vedi letture

Il Milan Futuro oggi si gioca una grande fetta della sua stagione: è appena cominciata l'andata dei playout di Serie C, girone B, contro la SPAL allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno. Il ritorno è previsto tra una settimana a Ferrara. Per l'importante occasione, sugli spalti, non poteva mancare la dirigenza al gran completo: sono presenti infatti Giorgio Furlani, Zlatab Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. C'è anche Jovan Kirovski. Presente tra il pubblico anche Francesco Camarda, numero 9 del Milan Futuro, che non può scendere in campo nei playout perchè non ha raggiunto il limte di 25 presenze in distinta nella stagione regolare.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Minotti, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Branca, Sandri, Alesi, Bozzolan; Ianesi, Traore. A disp.: Pittarella, Torriani, Malaspina, Dutu, Vladimirivo, Fall, Magni, Sia, Victor, Scotti, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos. All. Massimo Oddo

SPAL: Galeotti, Fiordaliso, arena, Bruscagin, Ntenda, Nador, Paghera, Calapai, Parigini, Molina, Spini. A disp.: Meneghetti, Stagni, Awua, Antenucci, El Kaddouri, Karlsso, Radrezza, Rao, Haoudi, Mignanelli, Zammarini, Bassoli, D’orazio, Bidaoui, Nina. All. Francesco Baldini.