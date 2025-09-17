MN - Landucci, Balestra e Corradi presenti insieme a Renna e staff al 'Chinetti' per Milan Futuro-Leon

Oggi alle 15:00MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis
fonte Dai nostri inviati a Solbiate Lorenzo De Angelis e Pietro Mazzara

Il Milan Futuro di Massimo Oddo questo pomeriggio affronterà l'AC Leon per il recupero della prima giornata di Serie D, Girone B. Presenti allo stadio 'Chinetti' di Solbiate Arno per la sfida di oggi anche alcuni collaboratori di Max Allegri, ovvero il vice Marco Landucci più Bernardo Corradi a Maurizio Balestra. Insieme a loro presente anche l'allenatore della Primavera Giovanni Renna insieme al suo staff. 

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-LEON:

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Zukic, Vladimirov, Dutu, Perera; Hodzic, Sala; Traoré, Sia, Balentien; Perina. A disposizione. Longoni, Karaca, Cappelletti, Mercogliano, Branca, Geroli, Magrassi, Domnitei, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo

LEON: Generali, Eossi, Manuzzi, Davighi, Ferre, Bonseri, Pelle, Guardino, Mascherioni, Gervasoni, El Kadiri. A disposizione. Forest, Zappa, Brambilla, Comelli, Prandini, Bonora, Fiorin, Galimberti, Recino. All. Matteo Vullo