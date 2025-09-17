MN - Landucci, Balestra e Corradi presenti insieme a Renna e staff al 'Chinetti' per Milan Futuro-Leon
Il Milan Futuro di Massimo Oddo questo pomeriggio affronterà l'AC Leon per il recupero della prima giornata di Serie D, Girone B. Presenti allo stadio 'Chinetti' di Solbiate Arno per la sfida di oggi anche alcuni collaboratori di Max Allegri, ovvero il vice Marco Landucci più Bernardo Corradi a Maurizio Balestra. Insieme a loro presente anche l'allenatore della Primavera Giovanni Renna insieme al suo staff.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-LEON:
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Zukic, Vladimirov, Dutu, Perera; Hodzic, Sala; Traoré, Sia, Balentien; Perina. A disposizione. Longoni, Karaca, Cappelletti, Mercogliano, Branca, Geroli, Magrassi, Domnitei, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo
LEON: Generali, Eossi, Manuzzi, Davighi, Ferre, Bonseri, Pelle, Guardino, Mascherioni, Gervasoni, El Kadiri. A disposizione. Forest, Zappa, Brambilla, Comelli, Prandini, Bonora, Fiorin, Galimberti, Recino. All. Matteo Vullo
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan