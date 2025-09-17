MN - Presente anche Moncada al 'Chinetti' per Milan Futuro-Leon
Oltre ad alcuni collaboratori di Max Allegri, su tutti il vice Marco Landucci, al 'Chinetti' di Solbiate Arno questo pomeriggio è presente anche il direttore tecnico del Milan Geoffrey Moncada.
LE FORMAZIONI UFFICALI DI MILAN FUTURO-LEON
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Zukic, Vladimirov, Dutu, Perera; Hodzic, Sala; Traoré, Sia, Balentien; Perina. A disposizione. Longoni, Karaca, Cappelletti, Mercogliano, Branca, Geroli, Magrassi, Domnitei, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo
LEON: Generali, Eossi, Manuzzi, Davighi, Ferre, Bonseri, Pelle, Guardino, Mascherioni, Gervasoni, El Kadiri. A disposizione. Forest, Zappa, Brambilla, Comelli, Prandini, Bonora, Fiorin, Galimberti, Recino. All. Matteo Vullo
