Serie D, Milan Futuro-Leon 2-2: il tabellino del match
Questo il tabellino di Milan Futuro-Leon, match valido per il recupero della prima giornata del girone B di Serie D.
MILAN FUTURO-LEON
Marcatori: 22' Perina (MIL), 62' Balentien (MIL), 64' Davighi (LEO), 80' Bonseri (LEO)
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN FUTURO (4-2-3-1): Bouyer; Zukic, Vladimirov, Dutu, Perera (90' Karaca); Hodzic ( 61' Branca), Sala; Traoré (61' Ibrahimovic), Sia (71' Cappelletti), Balentien; Perina (61' Magrassi). A disposizione. Longoni, Karaca, Mercogliano, Geroli, Domnitei. All. Massimo Oddo
LEON: Generali, Eossi, Manuzzi, Davighi, Ferre, Bonseri (85' Brambilla), Pelle (59' Recino), Guardino, Mascherioni (59' Zappa), Gervasoni, El Kadiri (64' Comelli). A disposizione. Forest, Prandini, Bonora, Fiorin, Galimberti. All. Matteo Vullo
Arbitro: Ennio Gallo
Ammoniti: 38' Sala (MIL), 65' Zukic (MIL), 90' Manuzzi (LEO)
Espulsi:
Recupero: 3' ST
