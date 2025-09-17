Le pagelle di Milan Futuro-Leon 2-2: Sala MVP, sprazzi di un ottimo Balentien. Bouyer rimandato

Le pagelle di Milan Futuro-Leon, sfida valida per il recupero della prima giornata del Girone B di Serie D.

BOUYER 5.5: suo l'errore sul gol che accorcia le distanze di Leon. Il classe 2008 si è infatti fatto sorprendere sul proprio palo dalla conclusione avversaria.

ZUKIC 6: dopo un inizio in apnea è riuscito a prendere le misure dagli avversari.

DUTU 6: diligente, come al solito.

VLADIMIROV 6: prestazione di personalità contro avversari più esperti. Ma dovrà cominciare a farne l'abitutdine, anche perché la categoria è questa.

PERERA 6.5: prestazione di livello quella del numero 3, non solo in fase di spinta - marchio di fabbrica - ma soprattutto in quella difensiva. Sempre attento e preparato, non si è praticamente fatto superare quasi mai (Dal 90' KARACA SV).

SALA 7: il geometra del centrocampo del Milan. Scelte sempre azzeccate e una certezza, quando la palla passa per i suoi piedi non è mai un errore.

HODZIC 5.5: prestazione opaca la sua, fatta di tante scelte (e tacchi) sbagliate (Dal 61' BRANCA 6)

TRAORE 6.5: ha dato continuità all'ottima prestazione di Pavia. Un vero e proprio funambolo lì davanti. Suo l'assist per il vantaggio firmato Perina (dal 61' IBRAHIMOVIC 6: entra e fa subito assist, ma sul pareggio del Leon ha qualche colpa per non essere uscito subito sull'avversario).

SIA 6: fa il suo, e lo fa come Oddo gli ha chiesto negli spogliatoi, bene (Dal 71' CAPPELLETTI 6)

BALENTIEN 6.5: dopo un primo tempo sotto tono nel secondo è cresciuto di condizione trovando anche la rete del raddoppio su assist di Ibrahimovic.

PERINA 6: prestazione di sacrificio premiata con la seconda rete consecutiva in campionato (Dal 61' MAGRASSI 5: da un giocatore esperto come lui ci si aspettava molto di più, soprattutto in occasione di quell'azione 3 vs 1 che ha vanificato scegliendo la soluzione personale).

All. MASSIMO ODDO 6