MN - Milan Futuro, Oddo: "I ragazzi si devono abituare al nuovo campionato. Il nostro obiettivo più grande è..."

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha dichiarato dopo la vittoria contro il Pavia: "I ragazzi devono abituarsi ai ritmi e alle caratteristiche di questo campionato. Abbiamo fatto parecchia fatica nel primo tempo, nella riprsa è andata un pochino meglio. Ma oggi dobbiamo prendere i lati positivi, come la vittoria che è sempre una cosa importante. Affrontavamo una squadra di categoria, ma non ci siamo mai arresi. Abbiamo già un ragazzo in prima squadra come Balentien che è sempre il nostro grande obiettivo. Noi cercheremo di far crescere al meglio questi ragazzi per avvcinarli sempre di più alla prima squadra".

Il tabellino di Pavia-Milan Futuro 1-2, sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie D.

PAVIA-MILAN FUTURO

Marcatori: 49' Alfiero (PAV), 80' Branca (MIL), 88' Perina (MIL)

Ammoniti: 19' Magrassi (MIL), 83' Branca (MIL), 85' Saccati (PAV)

Recupero: 5' ST

PAVIA: Cincilla, De Simone, Carbonara, Nchama (87' Pace), Quaggio (57' Sacca), Alfiero (72' Oneto), Sbardella, Di Quinzio (72' Perna), Mazzolo, Veron, Itraloni. A disp: Bifulco, Cocina, Saggionetto, Nucera, Natoli. All: Bellinzaghi.

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani, Cappelletti (77' Domnitei), Karaca, Eletu (85' Zukic), Vladimirov, Dutu, Sia, Hodzic (57' Perina), Magrassi (57' Ibrahimovic), Geroli (76' Branca) , Traorè. A disp: Bouyer, Minotti, Borsani, La Mantia. All: Oddo.