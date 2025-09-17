La classifica di Serie D aggiornata dopo Milan Futuro-Leon 2-2

La classifica di Serie D aggiornata dopo Milan Futuro-Leon 2-2MilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 17:30MILAN FUTURO
di Lorenzo De Angelis

Di seguito la classifica di Serie D aggiornata dopo il recupero della prima giornata tra Milan Futuro e Leon. 

Chievo Verona 6 pt
Folgore Caratese 6 pt
Oltrepo' FBC 5 pt
Caldiero Terme 4 pt
Milan Futuro 4 pt
Villa Valle 3 pt
Scanzorosciate 3 pt
Brusaporto 3 pt
Ciserano Bergamo 2 pt
Breno 2 pt
Castellanzese 2 pt
Leon 2 pt
Vogherese 1 pt
Casatese Merate 1 pt
Varesina 0 pt
Nuova Sondrio 0 pt
Pavia Calcio 0 pt