Dove vedere in diretta streaming la partita del Milan Futuro

Il match tra Milan Futuro e Leon, valido per il recupero della prima giornata di Serie D, sarà visibile in diretta su AC Milan Official App e in live web testuale su MilanNews.it.

QUI MILAN FUTURO

La squadra di Massimo Oddo - riporta acmilan.com - arriva al recupero con obiettivi chiari: consolidare principi come pressing coordinato, possesso verticale, ampiezza dai terzini e trasformare il volume di gioco in concretezza offensiva. Il 4-3-3 resta il vestito base, con i continui inserimenti delle mezzali come Hodzic e Branca per aumentare la densità tra le linee e attaccare l'area avversaria. L'esordio col Pavia si è composto da un primo tempo lento e una ripresa in crescendo: servirà migliorare l'approccio per essere fin da subito incisivi come avvenuto nelle due gare di Coppa Italia di Serie D.

SEI RISULTATI POSITIVI NEL WEEKEND PER IL SETTORE GIOVANILE DEL MILAN

Sei risultati positivi su sei per le squadre del Progetto Milan Futuro: dopo le vittorie della squadra di Massimo Oddo, della Primavera, dell'Under 17, dell'Under 16 e dell'Under 15, è arrivato il successo anche della formazione rossonero Under 18 che ha battuto 2-1 il Lecce. Questi tutti i risultati delle sei squadre del Progetto Milan Futuro:

MILAN FUTURO: Pavia-Milan 1-2 (35'st Branca, 43'st Perina)

PRIMAVERA: Cagliari-Milan 0-2 (11'st rig. Ossola, 17'st Castiello)

UNDER 18: Milan-Lecce 2-1 (11' La Mantia, 17' Batistini)

UNDER 17: Milan-Inter 3-2 (24' Avogadro, 34' Colombo, 38' Menon)

UNDER 16: Padova-Milan 0-3 (13'st De Nicola, 22'st Esposti, 43'st Cazzaniga)

UNDER 15: Padova-Milan 0-2 (34' Bonforti, 12'st Rossini)

