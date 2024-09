MN - Milan Futuro, Vos assente a causa di una botta alla caviglia

Il Milan Futuro è pronto a scendere in campo sul campo del Rimini per la quinta giornata del campionato di Serie C girone B. Le due squadre sono appaiate in fondo alla classifica con due punti a testa ed entrambe sono a caccia della prima vittoria in campionato. Per i rossoneri ci sono titolari sia Francesco Camarda che Kevin Zeroli. Non c'è invece, neanche in panchina, l'olandese Silvanon Vos che, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, ha rimediato una botta alla caviglia nell'ultima partita, mercoledì, contro la Torres.

LA FORMAZIONE DEL MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Coubis, Minotti, Bartesaghi; Sandri, Hodzic; Cuenca, Zeroli, Traorè; Camarda. A disp.: Mastrantonio, Pittarella, Bozzolan, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, D'Alessio, Fall, Magni, Sia, Zukic. All. Bonera